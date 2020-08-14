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Власти КНДР сняли режим изоляции с города Кэсон

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания Политбюро озвучил решение о снятии изоляции с города Кэсон, куда ранее вернулся северокорейский перебежчик, у которого заподозрили COVID-19, сообщает ЦТАК.

Согласно заявлению Ким Чен Ына, распространенном ЦТАК, меры по профилактике коронавируса стабилизировали риск в районе Кэсона.

Кроме того, северокорейский лидер призвал сохранить жесткий пограничный контроль в стране, а также не принимать внешней помощи в связи с сильным наводнением в стране.

"Ухудшение ситуации с распространением коронавируса во всем мире требует более жесткого закрытия границ и более строгих мер по профилактике вирусов, а также отказа от какой-либо внешней помощи в борьбе с ущербом от наводнения", - заявил Ким Чен Ын.

По данным агентства, в результате наводнения 39 тыс. 296 гектаров рисовых полей, 16 тыс. 680 домов и около 630 общественных зданий были затоплены или разрушены по всей стране, повреждены многие дороги, мосты и железные дороги.

В конце июля Пхеньян сообщил о пересечении границы между Югом и Севером 24-летним мужчиной, который вернулся домой в пограничный город Кэсон с предполагаемыми симптомами коронавируса. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын заблокировал весь город и ввел чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение вируса. По данным противоэпидемической организации, у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он помещен на строгий карантин.

Ранее КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

КНДР Кэсон коронавирус COVID-19

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