Турция задумалась о приостановке дипотношений с ОАЭ и отзыве посла

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу не исключил, что в ответ на соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, Анкара может отозвать своего посла из Абу-Даби.

По словам Эрдогана, он предупредил главу турецкого МИД, что страна может пойти на такие меры. Турецкий лидер подчеркнул, что это соглашение - "непростительный шаг" по отношению к Палестине.

Ранее МИД Турции назвал шаг, предпринятый ОАЭ, "лицемерным по отношению к Палестине".

Накануне, 13 августа, президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по полной нормализации отношений.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в твиттере.

В соглашении говорится, что руководители Израиля и ОАЭ "согласились на полную нормализацию отношений". В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижения мира в ближневосточном регионе", - отмечается в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.

В нем также говорится, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды, учреждения посольств и других сфер.

ОАЭ стали третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем.