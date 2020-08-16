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Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бахрейн и Оман могут стать следующими странами Персидского залива, которые последуют за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и нормализуют отношения с Израилем, заявил в воскресенье израильский министр разведки Эли Коэн.

"Вслед за этим соглашением с ОАЭ последуют новые, как с большим количеством стран Персидского залива, так и с мусульманскими странами Африки", - сказал он армейскому радио.

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"Я думаю, что Бахрейн и Оман определенно стоят на повестке дня, - отметил Коэн. - Кроме того, по моей оценке, есть шанс, что уже в наступающем году будет заключено мирное соглашение со странами Африки, главным из которых является Судан".

И Бахрейн, и Оман высоко оценили ранее заключенное ОАЭ соглашение с Израилем о нормализации отношений, хотя заявлений о планах последовать примеру ОАЭ не последовало.

13 августа Израиль и ОАЭ объявили, что нормализуют дипломатические отношения и установят новые широкие связи.

Израиль Бахрейн Оман ОАЭ

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