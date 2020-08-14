МИД заявил об отсутствии у Москвы данных о разработке Пхеньяном ядерного оружия

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Москве не располагают данными о разработке в КНДР миниатюрных ядерных зарядов, заявили в пятницу в МИД России.

"У нас нет данных о продолжении разработки Пхеньяном ядерного оружия, в том числе миниатюрных боезарядов", - сообщили "Интерфаксу" в МИД РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН сообщили, что Пхеньян, "вероятно, разработал миниатюрные ядерные устройства, чтобы вписаться в боеголовки своих баллистических ракет".

При этом в МИД РФ отметили, что "среднесрочный доклад группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР является конфиденциальным документом, содержание которого МИД не комментирует".

"О факте его утечки можно только сожалеть. Российские и китайские дипломаты немедленно подняли этот вопрос в Секретариате ООН. Ооновцы оперативно отреагировали, пообещав продолжить работу по повышению защищенности чувствительной информации", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

"Следует, однако, признать, что утечки могут намеренно организовываться с политическими целями, и технические барьеры в таком случае вряд ли помогут. Решительно осуждаем подобную практику, подрывающую дух доверия и сотрудничества в ООН и способствующую эскалации напряженности вокруг КНДР", - заявили в МИД России.