Лукашенко поручил правительству выполнять полномочия до формирования нового

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным президентом согласно ч. 3 ст. 106 Конституции Беларуси и в соответствии с ч. 11 этой статьи и пунктом 7 ст. 84 Конституции глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров путем издания Президентом правовых актов о назначении на указанные должности", - говорится в сообщении.

Указом устанавливается, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Согласно белорусскому законодательству, правительство должно слагать свои полномочия перед вновь избранным президентом, после чего должен быть сформирован новый состав правительства.