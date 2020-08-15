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Турция продолжит искать энергоресурсы в Восточном Средиземноморье

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Угрозы санкций, звучащие в адрес Турции, не остановят проводимые ею поиски энергоресурсов в восточной части Средиземного моря, заявил в субботу президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Санкции и угрозы не заставят нас отступить", - сказал Эрдоган в ходе телеобращения к нации.

Президент предупредил, что в вопросе поиска месторождений в Средиземном море "наша страна полностью права. Мы будем защищать наши интересы, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

"В настоящее время мы сосредоточены на тотальной защите наших прав в Восточном Средиземноморье, Ливии, Эгейском море. Мы также сконцентрировали свои силы на том, чтобы бороться с террористическими организациями в Сирии и Северном Ираке", - добавил Эрдоган. Ранее в августе главы МИД стран ЕС подвергли Турцию критике в связи с бурением на нефть и газ в водах восточного Средиземноморья.

Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

На этой неделе министр обороны Франции Флоранс Парили сообщила, что ее страна поможет Греции в защите ее морских прав.

"Как объявил президент Эмманюэль Макрон, мы усиливаем наше присутствие в восточном Средиземноморье. Развертыванием военно-воздушных сил в регионе и морскими учениями с греками мы подтверждаем нашу приверженность свободе навигации и уважению международного права", - написала глава оборонного ведомства в четверг в твиттере.

Макрон, со своей стороны, сообщил о решении временно усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в связи с возникшей там напряженностью между Грецией и Турцией. Он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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