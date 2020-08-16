На акцию в поддержку Лукашенко уже приехали около двух тысяч человек

Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Акция в поддержку действующих белорусских властей в скором времени должна начаться в Минске.

Как сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы, к данному моменту визуально около двух тысяч участников акции собрались на площади Независимости перед Домом правительства, держат официальную красно-зеленую символику, скандируют "За батьку", "За Беларусь". Место проведения акции оцеплено силовиками.

Возле Дома правительства установлена трибуна. Сюда пришли спикеры Совета Республики Наталья Кочанова и Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Организатор митинга, провластная общественная организация "Белая Русь" ранее сообщила, что митинг "сугубо мирный". "На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - говорилось в сообщении организации в фейсбуке.

Вместе с тем, в белорусские СМИ приходит информация, что участвовать в митинге заставили работников бюджетных организаций.

Так, читатели белорусского портала tut.by из разных регионов сообщали, что их принуждают ехать в столицу под угрозой увольнения. "Люди опасаются, что могут быть совершены провокации", - пишет портал.

Сообщается, что для доставки участников митинга из регионов были организованы автобусные колонны, также сформированы и спецвагоны в поездах.

Ранее в воскресенье белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что президентский кортеж прибыл к Дому правительства.

Во второй половине дня в Минске также запланирован общегражданский марш оппозиционно настроенных власти людей.