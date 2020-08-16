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Южная Корея и США отложили военные учения из-за коронавируса

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея и США договорились перенести начало совместных военных учений с воскресенья на вторник, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских ВС.

Причиной стало то, что у одного из южнокорейских офицеров, который должен принимать в них участие, тест на коронавирус показал положительный результат.

Традиционно совместные учения США и Южной Кореи находятся под пристальным наблюдением со стороны Северной Кореи, которая называет их "репетицией войны". Число их в последнее время было сокращено, чтобы стимулировать Пхеньян к отказу от своей ракетно-ядерной программы в результате переговоров с Вашингтоном, пишет агентство.

Программа нынешних учений, проведение которых спланировано до 28 августа, будет сосредоточена на "комбинированной оборонительной позиции", в то время как отработка вопросов перехода оперативного управления на случай войны на Корейском полуострове будет проведена лишь "частично", говорится в заявлении ОКНШ.

США Южная Корея

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