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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В США число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний по состоянию на 3:30 мск скончались 170 019 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.

Всего в мире, по данным университета, на 3:30 по московскому времени насчитывается 21,59 миллиона инфицированных COVID-19 при 773 тысячах летальных исходов.

США коронавирус COVID-19

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