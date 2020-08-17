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Украина разорвала соглашение с Россией о торговых представительствах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство Украины на заседании в понедельник приняло решение о прекращении действия соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Об этом Джапарова написала на своей странице в фейсбуке. Замглавы украинского МИД напомнила, что упомянутое соглашение действовало с октября 1992 года.

По ее словам, учитывая "российскую агрессию и оккупацию Крыма", и соответственно современное состояние отношений двух стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Эмине Джапарова Украина

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