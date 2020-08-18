Полицейский в Иерусалиме получил ножевое ранение

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Офицер пограничной полиции Израиля получил ножевое ранение в результате нападения в Старом городе Иерусалима, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

В полиции считают, что речь идет о террористической атаке.

Нападение, по данным полиции, произошло близ Львиных ворот. Помимо 19-летнего офицера-пограничника легкое ранение руки получила 58-летняя женщина. В больнице Хадасса, куда доставили пострадавших, уточнили, что состояние полицейского стабильное.

Напавший 30-летний мужчина застрелен и скончался на месте.