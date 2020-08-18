Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ норвежец признал получение денег

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Норвежский подданный, задержанный ранее в августе по подозрению в передаче информации российской разведке, признал факт получения денег, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В суде Осло пояснили, что речь шла "о сумме, которую нельзя назвать несущественной". В сообщении агентства не уточняется, пояснил ли подозреваемый, от кого и за какие услуги он получил деньги.

При этом судебные власти Норвегии сообщили, что срок пребывания под стражей задержанного в субботу мужчины продлили на месяц.

Associated Press подчеркивает, что МИД Норвегии еще предстоит решить, как поступить с россиянином, с которым проводил встречу задержанный норвежец.

По информации следствия, фигурант дела – подданный Норвегии, родившийся, однако, в другой стране. Он работал в компании DNV GL, занимающейся сертификацией судов. При этом компания сотрудничает с норвежскими оборонными предприятиями и с разработчиками нужных военным технологий.

В понедельник сообщалось, что подозреваемого задержали в Осло после встречи с, предположительно, сотрудником российской разведки.

Судебное разбирательство пройдет позднее в Осло за закрытыми дверьми. Арестованному грозит до 15 лет тюрьмы.