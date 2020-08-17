Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

В Норвегии арестовали мужчину после возможной встречи с сотрудником разведки РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Подданный Норвегии, подозреваемый в передаче секретной информации иностранному государству, был арестован в Осло после встречи с, предположительно, офицером российской разведки. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Полицейскую службу безопасности Норвегии.

По словам представителя службы Лине Нигорд, арестованный мужчина встречался "с тем, кто, как считается, являлся офицером российской разведки".

"Мы полагаем, что благодаря своей работе (арестованный - ИФ) имел доступ к информации, которая представляет интерес для иностранного государства", - также заявила она журналистам.

Личность арестованного не разглашается. Его адвокат в свою очередь сообщил, что он вины не признает.

Судебное разбирательство пройдет позднее в Осло за закрытыми дверьми. Арестованному грозит до 15 лет тюрьмы.

Местные СМИ отмечают, что данное дело связано с промышленным шпионажем.

По данным AP, компания DNV GL, которая занимается, в том числе, нефтью, газом и возобновляемыми источниками энергии, подтвердила, что арестованный работал на нее.

Норвегия РФ

Новости

Минздрав Белоруссии заявил о двоих погибших на акциях протеста

Минздрав Белоруссии заявил о двоих погибших на акциях протеста

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов президента

США отвергли российское предложение о саммите по Ирану

Белорусский металлургический завод остановил работу всех печей

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

Остановились все шахты "Беларуськалия"

"ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');