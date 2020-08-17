В Норвегии арестовали мужчину после возможной встречи с сотрудником разведки РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Подданный Норвегии, подозреваемый в передаче секретной информации иностранному государству, был арестован в Осло после встречи с, предположительно, офицером российской разведки. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Полицейскую службу безопасности Норвегии.

По словам представителя службы Лине Нигорд, арестованный мужчина встречался "с тем, кто, как считается, являлся офицером российской разведки".

"Мы полагаем, что благодаря своей работе (арестованный - ИФ) имел доступ к информации, которая представляет интерес для иностранного государства", - также заявила она журналистам.

Личность арестованного не разглашается. Его адвокат в свою очередь сообщил, что он вины не признает.

Судебное разбирательство пройдет позднее в Осло за закрытыми дверьми. Арестованному грозит до 15 лет тюрьмы.

Местные СМИ отмечают, что данное дело связано с промышленным шпионажем.

По данным AP, компания DNV GL, которая занимается, в том числе, нефтью, газом и возобновляемыми источниками энергии, подтвердила, что арестованный работал на нее.