Лукашенко обвинил оппозицию в планах запретить русский язык

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении оппозиции ввести, по его выражению, "ползучий" запрет русского языка.

"В открытую не говорят, но (хотят ввести - ИФ) ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко на совещании в Совбезе. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Что касается языковой темы, то оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов", - проинформировал он.

Лукашенко не согласен с этим предложением. По его словам, "мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. (...) Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!", - добавил он.

По его словам, еще одним пунктом оппозиционной программы является восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата.

"Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", - подчеркнул Лукашенко.

Оппозиция хочет вывести Белоруссию из Союзного государства - Лукашенко

Кроме того, белорусский лидер сообщил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 года предусматривает выход страны из Союзного государства с Россией и ОДКБ и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.

"Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос", - прокомментировал программу оппозиции Лукашенко.

Также оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, заявил президент. "То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями", - отметил он.

По его словам, в программе оппозиции предусмотрен выход из ОДКБ и закрытие на территории Беларуси российских военных баз - узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами. "Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там - 90% - работают наши люди, получают соответствующую заработную плату", - отметил он.

Комментируя предлагаемый выход из ОДКБ, Лукашенко сказал: "Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года".

Планы по вступлению в ЕС и НАТО и закрытие границы с Россией

Он также сообщил, что в предложенной оппозицией программе идет речь о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. "В Украине "демократию" установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", - прокомментировал Лукашенко.

По его словам, оппозиция де-факто предлагает закрыть границу с РФ. "Далее: развитие, притом широкое, пограничной инфраструктуры на западе с Евросоюзом. При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия не трудно предугадать. Если мы сегодня торгуем с Россией, что будет завтра, вы знаете", - отметил он.

Белорусский президент также обратил внимание, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья: "Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Беларусь есть. Нас уже туда включили".