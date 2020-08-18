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Оппозиционер заявил об "итальянской забастовке" белорусских чиновников

Оппозиционер заявил об "итальянской забастовке" белорусских чиновников
Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко
Фото: Reuters

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает, что белорусское правительство ведет "итальянскую забастовку".

"Я фактически могу констатировать, с учетом контактов с высокими структурами власти, и то, что я вижу: фактически сейчас идет "итальянская забастовка", - сказал Латушко на пресс-конференции во вторник в Минске.

По его мнению, так себя ведут в правительстве и структурах администрации президента, что "проявляется в очень вялом, медленном исполнении поручений, не реагировании или замедленном реагировании на проблемы, которые возникают в обществе".

"Я представить не могу, как управленец с большим стажем, что, когда есть кризис в обществе, когда экономика под угрозой, а чиновники просто прогуливаются по улицам, не предпринимают никаких реальных действий", - подчеркнул Латушко.

В свою очередь доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова высказала мнение, что власти будут вынуждены согласиться на политический транзит. "У них нет выбора. Они обязаны согласиться на диалог с народом", - заявила она журналистам в Минске. "Мы просим госслужащих услышать людей, пойти на диалог с народом", - добавила она.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Павел Латушко Белоруссия Ольга Ковалькова

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