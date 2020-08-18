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Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке

К беспрецедентному кризису привела пандемия коронавируса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.

"Пандемия COVID-19 вызвала психический кризис в нашем регионе в таких масштабах, с которыми мы ранее не сталкивались", - заявила Этьен на брифинге.

По ее словам, появление психических расстройств связано с повышением уровня стресса и употреблением наркотических веществ и алкоголя во время локдауна. Этьен отметила, что в период пандемии также обострилась проблема домашнего насилия в отношении женщин.

"Необходимость оставаться дома, вкупе с социальным и экономическим влиянием вируса повышают риск домашнего насилия - для многих дом не является безопасным местом", - пояснила директор ПАОЗ.

По словам Этьен, участились звонки в службы оказания помощи в Аргентине, Колумбии и Мексике, однако реальный уровень домашнего насилия, вероятно, выше и в других странах региона.

Эксперт призвала государства расширить предоставление услуг в сфере поддержания психического здоровья. "Крайне необходимо, чтобы поддержка психического здоровья рассматривалась как важный компонент реагирования на пандемию", - добавила она.

По данным ПАОЗ, в Северной и Южной Америках число случаев заражения коронавирусом приближается к 11,5 млн, при этом более 400 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 18 августа 2020 годаПандемия коронавируса
ПАОЗ Карисса Этьен Коронавирус Северная Америка Южная Америка

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