Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что отложил торговые переговоры с Китаем.

"Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне.

Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем".

При этом Трамп отметил: "Если бы их вел сонный Джо Байден, они бы владели Соединенными Штатами, потому что Байден дал бы им все. Он не очень умен. Он слаб".

Ранее он возлагал на Китай ответственность за распространения коронавирусной инфекции в мире.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая.

Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.