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Мятежные военные объяснили, почему захватили власть в Мали

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Военные, захватившие власть в Мали, заявили в среду, что не заинтересованы в удержании власти в своих руках, и пообещали политические преобразования, которые сделают возможным проведение честных выборов, пишет газета The Guardian.

В среду военные в телеобращении к соотечественникам заявили, что они "заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны", и потому вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего "хаоса, анархии и небезопасности".

Они также пообещали "дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом".

Во вторник, 18 августа, в Мали произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.

Захватившие власть в стране военные со своей стороны объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Мали

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