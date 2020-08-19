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Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного переворота

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Африканский союз (АС) объявил в среду о приостановке членства Мали в этой региональной организации из-за военного переворота в стране и ареста ее президента Ибрагима Бубакара Кейты. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Совет мира и безопасности АС.

Организация "приостанавливает (членство) Мали в Африканском союзе до возвращения конституционного порядка и требует освобождения президента Бубакара Кейты, премьер-министра и других должностных лиц правительства, насильно арестованных армией", цитирует издание заявление Совета мира и безопасности.

Ранее в тот же день действующий председатель АС, президент ЮАР Сирил Рамафоза выступил с заявлением, осуждающим "неконституционную смену" режима в Мали, и потребовал немедленного освобождения президента, премьер-министра и арестованных вместе с ними лиц.

Военные, захватившие власть в Мали, заявили в среду, что не заинтересованы в удержании власти в своих руках, и пообещали политические преобразования, которые сделают возможным проведение честных выборов, отмечала газета The Guardian.

В телеобращении к соотечественникам путчисты заявили, что "заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны", поэтому вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего "хаоса, анархии и отсутствия безопасности".

Они также пообещали "дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом".

Во вторник в стране произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейты и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Мали

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