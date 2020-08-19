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Главу белорусских католиков не пустили в СИЗО к задержанным

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главу Римско-католической церкви в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в СИЗО на улицу Окрестина в Минске для посещения содержащихся там участников акций протеста, он помолился за них под стенами изолятора, сообщил сайт сatholic.by.

Архиепископа не пустили внутрь. Он помолился вместе с группой верующих на улице под дождем. Среди молящихся были духовные лица и участницы движения "Матери в молитве". После молитвы архиепископ больше часа разговаривал с людьми, которые были лишены свободы на Окрестина, и с волонтерами, которые помогают им.

Глава белорусских католиков в последние дни неоднократно обращался с требованием освободить всех задержанных во время акций протеста мирных граждан.

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Минский завод колесных тягачей
Белоруссия католическая церковь Минск Тадеуш Кондрусевич

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