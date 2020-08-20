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Трамп обвинили Обаму в гибели более 150 тысяч американцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама возлагает на действующего президента Дональда Трампа ответственность за смерть от коронавируса 170 тыс. американцев.

"Дональд Трамп не дорос до этой должности (президента - ИФ), потому что он не мог, а последствия этого очень серьезны. 170 000 американцев скончались. Миллионы рабочих мест исчезли. Наши худшие стимулы вырвались наружу, наша репутация во всем мире сильно пострадала, а наши демократические институты оказались под угрозой, какой не было никогда раньше", - говорится в опубликованных тезисах речи Обамы, с которой он планирует выступить на конвенции Демократической партии.

Критику Трампа продолжит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Как спикер, я лично видела неуважение Дональда Трампа к фактам, к рабочим семьям и к женщинам в частности - неуважение, записанное в его политике в отношении нашего здоровья и наших прав", - говорится в тезисах выступления политика.

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая выступала соперником Трампа на выборах 2016 года, заявил: "Я хотела бы, чтобы Дональд Трамп был лучшим президентом. Но, к сожалению, он тот, кто он есть".

"В течение четырех лет люди предупреждали меня, но я не понимала, насколько он опасен. Жаль, что я не могу вернуться и начать все сначала", - подчеркивается в тезисах.

В минувшую среду конвенция проголосовала за выдвижение кандидатом США от Демократической партии Джо Байдена.

США Дональд Трамп Барак Обама

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