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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:25Заразились
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Ученые выяснили, что пандемия замедлила исчерпание природных ресурсов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса немного снизила темпы потребления человечеством ресурсов Земли, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на доклад аналитического центра Global Footprint Network.

Исследователи отметили, что к 22 августа человечество потребит за этот год все то количество природных ресурсов, которые могли бы за этот же год восстановиться на планете естественным путем, если бы не дальнейшая хозяйственная деятельность людей. Однако в 2019 год этот лимит наступил раньше - 29 июля, и до этого в течение 40 лет человечество постепенно все быстрее исчерпывало годовой "бюджет" планеты.

Согласно выводам ученых, режимы изоляции, введенные ранее с целью сдержать распространение коронавируса, на 9,3% сократили "экологический след" - меру воздействия человека на среду обитания, которая учитывает потребность людей в продовольствии, энергии, жизненном пространстве и в поглощении выбросов углекислых газов.

"Это было сделано не преднамеренно, это было сделано из-за (эпидемиологического - ИФ) бедствия", - заявил президент Global Footprint Network Мэтис Вакернагель.

По оценкам ученых, человечество уже использует на 60% больше ресурсов, чем может воспроизвести Земля. "Это как с деньгами. Мы можем тратить больше, чем зарабатываем, но не всегда", - отметил Вакернагель.

В исследовании отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в 2020 году человечество на 14,5% сократило выбросы парниковых газов, а объем продукции лесоперерабатывающего комплекса снизился на 8,4% во многом из-за опасений, что спрос на нее на фоне пандемии упадет.

В то же время ученые считают, что несмотря на проблемы на продовольственных рынках и в сельском хозяйстве из-за пандемии, потребность человечества в продовольствии изменилась мало.

В то же время в Global Footprint Network полагают, что усилия по сдерживанию эпидемии демонстрируют способность человечества менять свои потребительские привычки, а это в свою очередь дает "беспрецедентную возможность порассуждать о будущем, которого мы хотим".

Хроника 09 января – 20 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Global Footprint Network Мэтис Вакернагель Коронавирус

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