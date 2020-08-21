Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

ФРГ направила самолет за Навальным, Байден официально стал кандидатом в президенты, США пытаются вернуть санкции против Ирана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Омске проходит расширенный консилиум по состоянию Навального. Омские врачи вместе с прибывшими из Москвы специалистами после осмотра решат, можно ли пациента транспортировать в другую клинику, на чем настаивают его семья и врачи. При этом, по данным немецких СМИ, Россия уже выдала разрешения на транспортировку, а самолет из ФРГ вылетел в Омск для доставки Навального в берлинскую больницу "Шарите". Утром в пятницу омские врачи по-прежнему оценивали состояние Навального как стабильно тяжелое.

- Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США. На съезде демократов он принял предложение партии баллотироваться на пост президента на выборах 3 ноября 2020 года. Выступая перед однопартийцами, Байден раскритиковал своего соперника-республиканца, действующего президента США Дональда Трампа за рост безработицы и эпидемию коронавируса в стране, а также за разобщение, страх и агрессию в американском обществе.

- США официально уведомили Совбез ООН о намерении вернуть санкции против Ирана. В послании госсекретаря США Совбезу эта инициатива обосновывается тем, что Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения. Франция, ФРГ и Великобритания отвергли предложение Вашингтона, отметив, что США вышли из ядерной сделки с Ираном. Об этом же напомнил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пояснив, что США, не будучи страной-участницей СВПД, не могут задействовать механизм восстановления санкций.

- Россия из-за инициативы США по антииранским санкциям запросила экстренное заседание СБ ООН. Москва настаивала на проведении заседания уже в пятницу, 21 августа, но Соединенные Штаты, по словам зампостпреда РФ при ООН, отказались проводить запрошенное Россией заседание.

- Мексика испытает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По данным главы МИД Мексики, Россия отправит для испытаний как минимум 2 тыс. доз вакцины. Мексиканский министр заявил, что это "очень хорошая новость",