Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.

Там уточнили, что состояние Навального на данный момент оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что семья и врачи оппозиционера приняли решение о его перевозке в другую клинику. До этого штаб Навального официально откликнулся на предложение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в европейскую клинику.

Как сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Германии и во Франции готовы оказать Навальному медицинскую помощь.

Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован, он находится в коме на ИВЛ. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.