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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"После безосновательных заявлений о запуске механизма восстановления санкций (snapback) в отношении Ирана наши американские коллеги отказались проводить заседание СБ ООН с целью обсудить ситуацию с выполнением резолюции СБ 2231", - написал в своем твиттере Полянский.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что США "не только пытаются убедить весь мир в том, что у них есть право на snapback, но и избегают честного обсуждения этого вопроса".

"Неподобающее поведение для великой страны", - заявил российский дипломат.

Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана. В послании это обосновано тем, что Иран не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Великобритания, Германия и Франция отвергли инициативу США, отметив, что она не соответствует усилиям трех стран по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также указал, что США не могут применить механизм восстановления антииранских санкций (snapback), поскольку Вашингтон в 2018 году вышел из СВПД.

Россия США Иран ООН

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