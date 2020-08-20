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РФ запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по Ирану

Ранее США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на пятницу, 21 августа, в связи с намерениями США восстановить санкции против Ирана, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского постпредства при Организации Фёдор Стржижовский.

"Россия запросила проведение открытого заседания Совета Безопасности утром 21 августа в связи с последними событиями вокруг исполнения резолюции 2231 СБ ООН", - сказал он.

Ранее в четверг Госсекретарь США Майк Помпео официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН в отношении Тегерана. В послании, которое Помпео передал представителю Индонезии Диану Джани, председательствующему сейчас в СБ ООН, говорится, что Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Госдеп США со своей стороны проинформировал, что "спустя 30 дней после уведомления, ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет.

Ранее Совбез ООН по итогам голосования отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай. 11 государств-членов решили воздержаться. Вскоре после голосования Вашингтон заявил, что не оставит попытки продлить оружейное эмбарго против Ирана.

Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

Россия США Иран ООН

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