Лондон, Берлин и Париж отвергли инициативу США по антииранским санкциям

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Предложение США Совбезу ООН по запуску механизма восстановления санкций (snapback) против Ирана не соответствует усилиям Великобритании, Германии и Франции по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявили главы МИД трех стран.

"Франция, Германия и Соединенное Королевство ("формат E3") отмечают, что Соединенные Штаты Америки прекратили быть участниками СВПД в результате их выхода из соглашения 8 мая 2018 года", - говорится в документе, опубликованном в четверг вечером на сайте министерства Европы и иностранных дел Франции.

"То есть мы не можем поддержать эту инициативу, которая несовместима с нашими нынешними усилиями по поддержке СВПД", - сказано в совместном заявлении трех министров.

В документе также сообщается, что эта позиция "была ясно доведена до сведения председательства и всех членов СБ ООН".

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН в отношении Тегерана. В послании Помпео говорится, что Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Госдеп США со своей стороны проинформировал, что "спустя 30 дней после уведомления, ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет.

На прошлой неделе Совбез ООН по итогам голосования отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай. 11 государств-членов решили воздержаться.