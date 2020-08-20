Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Лондон, Берлин и Париж отвергли инициативу США по антииранским санкциям

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Предложение США Совбезу ООН по запуску механизма восстановления санкций (snapback) против Ирана не соответствует усилиям Великобритании, Германии и Франции по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявили главы МИД трех стран.

В миреРФ запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по ИрануЧитать подробнее

"Франция, Германия и Соединенное Королевство ("формат E3") отмечают, что Соединенные Штаты Америки прекратили быть участниками СВПД в результате их выхода из соглашения 8 мая 2018 года", - говорится в документе, опубликованном в четверг вечером на сайте министерства Европы и иностранных дел Франции.

"То есть мы не можем поддержать эту инициативу, которая несовместима с нашими нынешними усилиями по поддержке СВПД", - сказано в совместном заявлении трех министров.

В документе также сообщается, что эта позиция "была ясно доведена до сведения председательства и всех членов СБ ООН".

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН в отношении Тегерана. В послании Помпео говорится, что Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Госдеп США со своей стороны проинформировал, что "спустя 30 дней после уведомления, ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет.

На прошлой неделе Совбез ООН по итогам голосования отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай. 11 государств-членов решили воздержаться.

США Иран Великобритания Германия Франция ООН

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

РФ запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по Ирану

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

СК Белоруссии проверит сообщения об изнасилованиях девушек в СИЗО

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Пандемия коронавируса

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');