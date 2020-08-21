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В ЕС заявили об отсутствии у США права вернуть санкции против Ирана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в распространенном в ночь на пятницу заявлении указал на то, что США не могут применить механизм восстановления антииранских санкций, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление США о так называемом "механизме возврата санкций" (snapback mechanism) в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили участие в СВПД на основании президентского меморандума 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД", - отмечается в коммюнике Борреля.

Глава дипломатии ЕС делает вывод, что США не могут считаться страной-участницей СВПД, которая имеет право запускать возможную отмену санкций, предусмотренных резолюцией. Боррель добавил, что он как координатор Совместной комиссии СВПД продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить сохранение и полное выполнение СВПД.

"СВПД остается ключевой опорой глобальной архитектуры нераспространения, способствуя региональной безопасности", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН в отношении Тегерана. В послании Помпео говорится, что Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Госдеп США со своей стороны информировал, что "спустя 30 дней после уведомления, ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет.

Между тем Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении глав МИД трех стран указали, что не могут поддержать инициативу США по восстановлению антииранских санкций, поскольку она не соответствует их усилиям по поддержке СВПД. Лондон, Берлин и Париж также напомнили, что США вышли из "ядерной сделки".

В свою очередь Россия в связи с намерениями США восстановить санкции против Ирана запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на пятницу, 21 августа.

США ЕС ООН Иран Жозеп Боррель

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