Активные случаи COVID-19 внутри Китая не фиксируются 5-й день подряд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 23 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны не зафиксировано ни одного активного случая заражения, обнаружен один бессимптомный инфицированный, все остальные были "импортированы". Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 29 случаев заражения: семь активных и 22 бессимптомных, из которых также только один - внутри страны. Наблюдатели обращают внимание, что внутри Китая активные случаи заболевания не фиксируются уже пятый день подряд.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 917 активных случаев заражения, из которых 2 368 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в Гонконге зафиксировано 4 604 случая (75 случаев смертельного исхода), в Макао - 46.