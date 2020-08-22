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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
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Все 56 случаев коронавируса в Китае определены как "завозные"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 56 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 34 бессимптомных носителя, все "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлено 45 случаев заражения: 22 активных и 23 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 939 активных случаев заражения, из которых 2 390 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 28 новых случаев заболевания, 27 - в Гонконге и один - на Тайване. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 164 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4. 631 (75 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 486 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус

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