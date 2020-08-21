Не менее шести человек погибли в природных пожарах в Калифорнии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В американском штате Калифорния продолжаются природные пожары, которые унесли жизни, по меньшей мере, шести человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По его данным, десятки тысяч жителей штата вынужденно покинули свои дома.

Как сообщает пожарная служба Калифорнии, огонь охватил территорию в более чем 3 тыс. 120 кв. км. На ликвидации возгораний задействованы около 12 тыс. работников пожарных служб.

Кроме того, на помощь местным пожарным в Калифорнию прибыли коллеги из Айдахо, Орегона и Аризоны.

По словам пожарных, за последние сутки некоторые очаги возгораний увеличились в два раза. Некоторые дома, находящиеся в труднодоступных местах, сгорели. В общей сложности пожары уничтожили не менее 175 домохозяйств.

Тела троих погибших были найдены в сгоревшем доме в городе Напа, еще один человек погиб в округе Солано. В среду в городе Вакавиль в сгоревшем автомобиле был обнаружен погибший мужчина. Также в среду в центральной части Калифорнии в результате крушения пожарного вертолета погиб пилот.

Согласно данным властей, еще двое человек пропали без вести. Не менее 30 жителей и работников пожарных служб пострадали.

AP сообщает, что над Сан-Франциско и побережьем центральной части Калифорнии стоит густой смог.

Из-за угрозы пожара проведена эвакуация из университета в городе Санта-Крус. Мэр города Джастин Каммингс накануне призвал всех жителей города быть готовыми к эвакуации - собрать документы и необходимые вещи.

Более 64 тыс. человек в округах Сан-Матео и Санта-Крус были вынуждены эвакуироваться.

По данным AP, большая часть пожаров вызвана ударами молний во время гроз - с прошлых выходных их зарегистрировано около 12 тыс.