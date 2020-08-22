Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 949 234+270 751

Киргизия выдала Узбекистану журналиста, обвиненного в подрыве строя

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спецслужбы Киргизии передали журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, задержанного по запросу Ташкента, властям Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

"По запросу компетентного органа Узбекистана о задержании и выдаче разыскиваемого лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления против интересов Узбекистана, был установлен и задержан гражданин Бобомурод Абдуллаев", - сообщили в ГКНБ.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 10 августа в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 дней с содержанием в СИЗО ГКНБ Киргизии.

"22 августа с соблюдением предусмотренных законодательством Киргизии и межгосударственными соглашениями норм, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче, гражданин Узбекистана Абдуллаев был выдан узбекской стороне", - отметили в ГКНБ.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй республики, освободив его в зале суда, еще трое участников процесса были оправданы.

В ходе процесса обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны было снято. Представители защиты настаивали на их полной невиновности. В ходе выступлений в суде Абдуллаев заявил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия.

Представленная экспертиза текстов Абдуллаева (псевдоним Усман Хакназаров) установи

Киргизия Узбекистан

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 22 августа

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов

Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов

Роскосмос сообщил о нормальном давлении на МКС несмотря на утечку

Экипаж МКС изолировал американский сегмент для поиска источника утечки

ООН насчитала четверых погибших во время акций протеста в Белоруссии

Что произошло за день: пятница, 21 августа

Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Лукашенко предложил Макрону помочь с проблемой "желтых жилетов"

Лукашенко сообщил о просьбе Тихановской помочь ей уехать

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');