Киргизия выдала Узбекистану журналиста, обвиненного в подрыве строя

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спецслужбы Киргизии передали журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, задержанного по запросу Ташкента, властям Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

"По запросу компетентного органа Узбекистана о задержании и выдаче разыскиваемого лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления против интересов Узбекистана, был установлен и задержан гражданин Бобомурод Абдуллаев", - сообщили в ГКНБ.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 10 августа в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 дней с содержанием в СИЗО ГКНБ Киргизии.

"22 августа с соблюдением предусмотренных законодательством Киргизии и межгосударственными соглашениями норм, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче, гражданин Узбекистана Абдуллаев был выдан узбекской стороне", - отметили в ГКНБ.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй республики, освободив его в зале суда, еще трое участников процесса были оправданы.

В ходе процесса обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны было снято. Представители защиты настаивали на их полной невиновности. В ходе выступлений в суде Абдуллаев заявил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия.

Представленная экспертиза текстов Абдуллаева (псевдоним Усман Хакназаров) установи