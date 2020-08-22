Несколько человек задержали во время беспорядков в Портленде
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Полиция города Портленд (штат Орегон, США) задержала нескольких участников беспорядков, вспыхнувших ранним утром в субботу возле полицейского участка, сообщает газета The Hill.
Riot declared as protesters, officers clash in Portland https://t.co/ZyBV2yOkYF pic.twitter.com/c06qOUeDxt— The Hill (@thehill) August 22, 2020
К участку пришли около 150-200 человек. Они заблокировали движение вокруг полицейского управления, бросали в сотрудников полиции яйца и бутылки.
Несколько полицейских получили травмы, были повреждены автомобили полиции.