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Несколько человек задержали во время беспорядков в Портленде

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Полиция города Портленд (штат Орегон, США) задержала нескольких участников беспорядков, вспыхнувших ранним утром в субботу возле полицейского участка, сообщает газета The Hill.

К участку пришли около 150-200 человек. Они заблокировали движение вокруг полицейского управления, бросали в сотрудников полиции яйца и бутылки.

Несколько полицейских получили травмы, были повреждены автомобили полиции.

США Портленд

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