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Доноры антиковидной плазмы в Петербурге получат до 5 тыс. рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах для доноров антиковидной патогенредуцированной плазмы, сообщила пресс-служба Смольного в пятницу.

"Плазму могут сдавать люди, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Размер выплаты зависит от объема сданной плазмы, максимальная сумма - 5 тыс. рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга", - уточняется в сообщении.

Согласно рекомендациям Минздрава, в терапии новой коронавирусной инфекции используется патогенредуцированная плазма от доноров с COVID-19, которые уже переболели.

В начале июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев призвал сдавать плазму для больных коронавирусом. По его словам, заготовлено уже 70 литров антиковидной плазмы, что эквивалентно 164 дозам, но город все еще нуждается в донорах.

Сдать плазму переболевшие коронавирусом петербуржцы могут на городской станции переливания крови. Если с момента выздоровления прошло от 14 до 30 дней, нужно пройти томографию и анализы. Если более 30 дней - нужно только желание, паспорт и СНИЛС.

В настоящее время доноры плазмы крови с антителами к коронавирусу также получают выплаты в Москве. Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе столичной мэрии, выплаты осуществляются из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

Хроника 09 января – 17 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Беглов Петербург Коронавирус

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