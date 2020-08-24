Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Не менее 148 человек задержаны в Париже в ночь на понедельник в ходе беспорядков, начавшихся после поражения парижского клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Le Figaro.

Для сдерживания футбольных фанатов на улицы города были выведены три тысячи полицейских и военнослужащих, а также 300 спасателей.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как фанаты крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских петардами.

Сожжены несколько автомобилей.

Париж

Новости по теме

Новости

Австрия впервые объявит персона нон-грата российского дипломата

Австрия впервые объявит персона нон-грата российского дипломата

Американское СМИ нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Американское СМИ нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 августа

По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе

По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

СМИ узнали о планах РФ возобновить рейсы во Францию и ряд других стран

СМИ узнали о планах РФ возобновить рейсы во Францию и ряд других стран
Навальный попал в больницу

В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления

СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске

СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске

Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');