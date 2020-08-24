Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Не менее 148 человек задержаны в Париже в ночь на понедельник в ходе беспорядков, начавшихся после поражения парижского клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Le Figaro.

Для сдерживания футбольных фанатов на улицы города были выведены три тысячи полицейских и военнослужащих, а также 300 спасателей.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как фанаты крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских петардами.

Сожжены несколько автомобилей.