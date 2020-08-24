Белорусская оппозиция отвергла заявления о нежелании сотрудничать с РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции не принимал и не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с РФ, заявил член президиума совета Павел Латушко.

"Я хотел бы, отвечая на высказывания наших коллег в РФ, наших друзей, может быть, правильно сказать, не коллег, а именно друзей в РФ, отметить: координационный совет никогда не рассматривал и не принимал и не планирует принимать документов, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с РФ", - сказал Латушко на пресс-конференции в понедельник.

Так он прокомментировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Я убежден, что сегодня в Белоруссии нет политической силы, которая бы предлагала каким-либо образом ухудшить отношения с Российской Федерацией", - отметил Латушко.

По его словам, оппозиция приветствует добрые отношения как с востоком, так и с Западной Европой. При этом Латушко подчеркнул, что координационный совет не рассматривает вопросы внешней политики страны и не пытается подменить собою власть.

"Мы, на сегодняшний день, единственный инструмент для установления и развития диалога, и мы готовы к диалогу", - сказал Латушко.

Ранее в понедельник Песков заявил, говоря о белорусской оппозиции, что в Кремле видели "некие документы, которые верстались вот этими людьми, и где больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией".

"Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, взаимовыгодное партнерство между двумя братскими странами", - сказал он.

Между тем Лавров назвал неконструктивной программу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

"Программа появилась на сайте Тихановской, недолго она там провисела, но в web-архиве можно ее почитать. Там много интересного: выход из ЕврАзЭС, из ОДКБ, из Союзного государства, долгосрочная цель - вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни за счет внедрения, во многом искусственного, белорусского языка, во все сферы, где будет вытеснен русский язык, и целый ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия", - сказал Лавров в воскресенье на форуме "Территория смыслов".