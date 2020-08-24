Белоруссия закупит у России системы ПВО и вертолеты Ми-35М

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии подписало несколько контрактов, в том числе план взаимодействия с РФ о поставках современных образцов систем ПВО производства "Алмаз-Антей", сообщили в военном ведомстве республики.

"Подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 года по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что также подписаны взаимовыгодные контракты на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил.

По данным военного министерства, контракты были заключены в рамках работы Международного военно-технического форума "Армия-2020", где делегация вооруженных сил Белоруссии во главе с замминистра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, а также провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ и представителями российских оборонных предприятий.