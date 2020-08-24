Сотрудники МИД Белоруссии уволены за осуждение разгона протестующих

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Из МИД Белоруссии уволен по статье начальник историко-архивного отделения министерства Вячеслав Казаченок, который неделю назад публично осудил силовой разгон акций протеста, сообщает портал tut.by.

Вячеслава Казаченка уволили по статье 42 Трудового кодекса "в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей".

По информации портала, в МИДе также больше не работает замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышедшая поддержать Казаченка на пикете.

Казаченок и Копанева 17 августа вышли на одиночный пикет на ступеньки здания МИД с белыми пустыми листами. Таким образом сотрудники МИД хотели высказать свою позицию по ситуации в стране. Казаченок признался, что из-за происходящего ему страшно за будущее, жизни людей, в том числе свою.

Ранее также сообщалось, что в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.