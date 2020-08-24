В Дании временно отстранили от работы главу военной разведки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Дании на время отстранили от службы главу военной разведки Ларса Финдсена и двух других высокопоставленных сотрудников этого ведомства из-за подозрений в сокрытии информации и проведении незаконной слежки, сообщают в понедельник европейские СМИ.

По итогам внутренней проверки выяснилось, что Финдсен "укрывал важнейшую, ключевую информацию и предоставлял недостоверную информацию властям", когда его допрашивали об операциях, проведенных в период с 2014 по 2020 годы.

Кроме того, выяснилось, что он несанкционированным путем собирал информацию о датских подданных.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что она гарантирует независимое расследование этой ситуации. Сам Финдсен заявил датским СМИ, что его коллеги не заслуживают этого отстранения от работы.