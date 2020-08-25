В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

Фото: Reuters

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Индии в городе Махад вечером в понедельник обрушился шестиэтажный многоквартирный дом. Как сообщает BBC, пока известно о двух жертвах обрушения. В полиции считают, что под завалами могут оставаться не меньше 18 человек.

5 storeyed building Collapsed at Mahad Kajalpura building today 24th Aug around 6.30 pm. 45 families trapped inside( approximately 100 to 150 people).... God be with them..!!! pic.twitter.com/9R2XGLb5Df — Aniket Tambe (@anikett_tamb) August 24, 2020

Здание 2011 года постройки, в 47 квартирах которого проживало около 250 человек, начало дрожать около 18 часов вечера и затем стало рушиться. Пока оно еще стояло, наружу смогли самостоятельно выйти 25 человек, пишет Times of India.



Затем спасатели извлекли из-под завалов еще шесть десятков жильцов. По словам полицейских, примерно 30 из них получили травмы, преимущественно легкие.

Building collapse in Mahad: The Tarique Garden building, collapsed at Kajalpura in Mahad tehsil around 7 pm on Monday, said officials from the district collector's office in Raigad



Video: District collector's office, Raigad pic.twitter.com/uWrpmXDLnr — Mid Day (@mid_day) August 25, 2020

Дом возводила компания Kohinoor Developers. Житель Махада, бывший член местного совета заявил Times of India, что он давно жаловался на качество строительных работ и требовал провести аудит здания, но власти проигнорировали его заявления. BBC отмечают, что обрушения домов в Индии время от времени случаются, особенно в сезоны муссонных дождей.