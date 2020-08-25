Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:59Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 647 377+226 959

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом
Фото: Reuters

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Индии в городе Махад вечером в понедельник обрушился шестиэтажный многоквартирный дом. Как сообщает BBC, пока известно о двух жертвах обрушения. В полиции считают, что под завалами могут оставаться не меньше 18 человек.

Здание 2011 года постройки, в 47 квартирах которого проживало около 250 человек, начало дрожать около 18 часов вечера и затем стало рушиться. Пока оно еще стояло, наружу смогли самостоятельно выйти 25 человек, пишет Times of India.

Затем спасатели извлекли из-под завалов еще шесть десятков жильцов. По словам полицейских, примерно 30 из них получили травмы, преимущественно легкие.

Дом возводила компания Kohinoor Developers. Житель Махада, бывший член местного совета заявил Times of India, что он давно жаловался на качество строительных работ и требовал провести аудит здания, но власти проигнорировали его заявления. BBC отмечают, что обрушения домов в Индии время от времени случаются, особенно в сезоны муссонных дождей.

Индия Махад Kohinoor Developers

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 25 августа

TikTok официально подала иск против указа Трампа

TikTok официально подала иск против указа Трампа

Замгоссекретаря Биган прибудет с визитом в Москву

Глава белорусского Минобразования призвал прекратить буллинг учителей

ЕС осудил предполагаемое отравление Навального

ЕС осудил предполагаемое отравление Навального
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Белоруссия приведет ряд воинских частей в высшие степени боеготовности

Пандемия коронавируса

Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Навальный попал в больницу

Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального

Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального

В центре Минска начались задержания оппозиционеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');