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Остров Бали будет закрыт для туристов до конца года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор провинции Бали Я Вайан Костер отложил возобновление туризма в сентябре из-за роста случаев заражения COVID-19 в Индонезии, поэтому остров будет закрыт для путешественников до конца года, сообщает газета The Indian Express.

"Правительство Индонезии приняло решение не открывать Бали для иностранных туристов до конца 2020 года, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается, и она не способствует возобновлению туризма как на Бали, так и в Индонезии в целом", - приводит издание слова губернатора.

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Между тем, точная дата открытия Бали для иностранных туристов не называется.

Губернатор добавил, что индонезийцам, которые планировали выехать из страны, также придется подождать с путешествиями за рубеж до конца текущего года.

Как сообщает The Indian Express, в июне на Бали стало расти число заболевших коронавирусом. Сейчас там зарегистрировано 4 576 случаев заражений, 53 человека скончались. По всей Индонезии зарегистрировано 155 тыс. случаев заражения, жертвами пандемии стали более 6,7 тыс. человек.

Бали ежегодно привлекает множество иностранных туристов, которые приезжают на остров для пляжного отдыха, в фитнес- и йога-туры, а также посещают с экскурсиями вулканы, рисовые поля и храмы.

В 2019 году Индонезию посетили 16,1 млн иностранных гостей, среди них рекордное число российских туристов - 158,9 тыс. Бали посетили более 6 млн иностранных путешественников.

Индонезия Бали

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