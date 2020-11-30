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Бали собрались открыть для иностранных туристов в начале 2021 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти индонезийского острова Бали планируют возобновить прием иностранных туристов в начале 2021 года, сообщает газета Times of India.

Власти Бали по распоряжению правительства неоднократно переносили сроки открытия острова для иностранных туристов. По последней информации, Бали должен был возобновить прием туристов с 1 декабря.

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"Нет планов открывать въезд для иностранных туристов с 1 декабря. Похоже, это будет в начале следующего года", - приводит издание слова заместителя губернатора провинции Тьокорда Ока Артха Ардана Сукавати.

По его словам, решение будет принято по итогам года, власти Индонезии хотят оценить возможность страны пережить при закрытых границах кризис, вызванный пандемией.

Сейчас Бали открыт только для внутреннего туризма. Провинция активно продвигает различные рекламные предложения и акции для граждан, чтобы возродить туриндустрию. Кроме того, власти Индонезии освободили 13 воздушных гаваней от аэропортового сбора, чтобы снизить цены и стимулировать местных жителей путешествовать.

Бали Индонезия

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