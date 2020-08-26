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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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В Китае за сутки выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 29 новых инфицированных COVID-19: 15 больных в активной форме и 14 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлено 30 случаев заражения: 14 активных и 16 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 996 активных случаев заражения, из которых 2 447 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания, все – в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 243 больных с коронавирусом: в Гонконге – 4 710 (78 случаев смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 487 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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