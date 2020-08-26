Германия назначила нового координатора по России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров ФРГ назначил нового координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства. Им стал депутат от Социал-демократической партии Йоханн Заатхоф, сообщает в среду МИД ФРГ.

"Йоханн Заатхоф берет на себя эту задачу в момент, когда значение живого гражданского общества и функционирующего диалога не только между правительствами вновь становится актуальным. Я желаю ему успеха, хороших, увлекательных впечатлений и переговоров", - заявил глава МИД Хайко Маас, его цитирует пресс-служба министерства.

Заатхоф заявил, что рад новому назначению. "Развитие отношений с этими двенадцатью странами очень важно для Германии, это наши ближайшие соседи. Именно сейчас мы ясно видим, что там уже есть большие вызовы и очень скоро могут появиться новые", - сказал он.

Депутат видит большой потенциал в сотрудничестве с упомянутыми странами в сферах экономической политики и энергетической политики.

Проект ЕС Восточное партнерство объединяет шесть стран бывшего СССР – Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Целью проекта является развитие интеграционных связей с Евросоюзом.