Семеро похищенных в июле российских моряков освобождены в Нигерии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Семеро российских моряков, похищенных с судна "Кюрасао Трейдер" 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе, освобождены, сообщили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что освободить россиян удалось в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца.

"В настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно- морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное", - отмечают на Смоленской площади.