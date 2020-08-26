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Комиссар ЕС ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Комиссар ЕС ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима
Фил Хоган
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган ушел в отставку из-за политического скандала, связанного с нарушением коронавирусного режима Ирландии.

"Комиссар Фил Хоган подал в отставку", - сообщила в своем заявлении в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я уважаю его решение. Я очень благодарна ему за его неустанную работу в качестве комиссара по торговле с начала этого мандата и за его успешное пребывание на посту комиссара по сельскому хозяйству в предыдущем составе коллегии. Он был ценным и уважаемым членом Колледжа. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее днем представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сказала, что фон дер Ляйен "сделает выводы, когда закончит изучение и оценку содержания доклада" Хогана о его поездке в Ирландию.

Хоган недавно присутствовал на ужине гольф-компании в отеле на западе Ирландии в числе примерно 80 гостей. Это является грубым нарушением введенных ирландским правительством ограничений в связи с коронавирусом.

Министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири подала в отставку из-за участия в этом многолюдном мероприятии всего через пять недель после вступления в должность. Хоган только публично извинился, но подчеркнул, что предполагал соблюдение организаторами ужина всех правил.

"Я ни для кого не представлял опасности", - заявил комиссар ЕС, сообщив в оправдание, что у него недавно был отрицательный тест на коронавирус.

"Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и подрывали мою работу в предстоящие важнейшие месяцы", - написал Хоган в своем заявлении об отставке.

"Я в полной мере осознаю разрушительное воздействие COVID-19 на людей и семьи, и вполне понимаю их чувство обиды и гнева, когда они чувствуют, что государственные служащие не соответствуют ожидаемым от них стандартам", - говорится в заявлении.

"Важно отметить, что я не нарушал никаких законов. Как публичной персоне мне следовало более строго придерживаться рекомендаций по COVID", - добавил чиновник.

Правительство Ирландии, гражданином которой является еврочиновник Хоган, дистанцировалось от него. Премьер-министр Майкл Мартин и другие политики объявили, что Хоган явно нарушил меры борьбы с пандемией.

Министерство здравоохранения в Дублине однозначно отвергло его оправдание: тест не может обнаружить каждое заражение. Кроме того, Бельгия, откуда приезжал Хоган в Ирландию, не входит в европейский список полностью безопасных в плане пандемиии стран, поэтому он в любом случае должен был две недели соблюдать карантин.

Его отставка вынуждает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен произвести перестановки в своем кабинете. И нет никаких гарантий, что назначенец Дублина на замену Хогана получит тот же торговый портфель. Это потенциально ослабит позиции Ирландии в переговорах по Брекситу.

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