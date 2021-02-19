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В Москве задержали двух участников августовских протестов в Белоруссии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержаны двое жителей Бреста, которых в Белоруссии обвиняют в участии в августовских беспорядках, сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского МВД.

"На родине двое жителей Бреста (21 и 27 лет) с прошлого года находились в межгосударственном розыске за преступления, совершенные во время массовых беспорядков в областном центре. Их задержали российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК МВД", - сказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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В январе оперативники вышли на младшего из разыскиваемых белорусов. По информации МВД, 10 августа 2020 года он на проспекте Машерова в Бресте разбирал скамейки и возводил баррикады. В начале февраля задержали 27-летнего фигуранта дела, его обвиняют в сопряженном с насилием сопротивлении сотрудникам милиции 9 августа, в день президентских выборов.

Ранее оба фигуранта уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. "Младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в "договорных драках", - сообщили в МВД.

Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции на родину.

Москва Белоруссия Брест

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