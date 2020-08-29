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Пхеньян впервые использовал YouTube для передачи шифровок за рубеж

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея впервые использовала сервис YouTube для возможной передачи шифрованных посланий сотрудникам своих разведслужб за рубежом, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап".

Видеоролик размещен на Youtube-странице Радио Пхеньяна. На нем диктор-женщина на корейском языке читает текст, в котором, в частности, говорится: "Задание по обзору информационных технологий университета удаленного обучения для сотрудников экспедиции №719". Затем она несколько раз повторила фразы: "номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479".

На 11:00 местного времени (05:00 по Москве) видеоролик посмотрели 2,5 тысячи раз.

Обычно для передачи подобных сообщений используются частоты на коротких волнах. С территории КНДР такое вещание в последний раз было зафиксировано 7 и 13 марта, напоминает агентство.

Северная Корея КНДР YouTube

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