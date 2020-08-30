В Белоруссии возбуждены 50 дел об угрозах родным депутатов и судей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии с начала августа возбудил около 50 уголовных дел об угрозах расправой близким должностных лиц, сообщили в СК в воскресенье.

"Граждане (депутаты и судьи - ИФ) получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей", рассказали в СК, уточнив, что зарегистрировано более 150 таких случаев.

По информации СК, "в связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия". Угрозы получали депутаты Палаты представителей и руководители местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов.

В СК констатируют, что "нередко угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества". Так, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей, "выражая таким образом месть за ее политические взгляды и позицию".

По данным следователей, накануне в адрес депутата поступали угрозы применения насилия, повреждения имущества, а также многочисленные оскорбления в мессенджерах. Возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении имущества с причинением значительного ущерба и об угрозе в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

В СК сообщили, что зафиксированы и другие случаи умышленного повреждения личного имущества, транспорта депутатов, а также членов избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных структур.

Как сообщалось, в пятницу неизвестные разбили автомобиль Мисс Белоруссия - 2018, депутата Палаты представителей Национального собрания Марии Василевич, ранее высказавшейся против насилия в отношении участников акций протеста.