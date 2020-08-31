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Лукашенко назвал белорусский суд самым независимым в мире

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвергает тезис о зависимости судейского корпуса от властей страны.

"И по поводу судов. Многие хотят, и в самом судейском сообществе, некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало в понедельник.

"Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они буду отвечать, образно говоря, на эти звонки", - заметил он.

"Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто", - заявил белорусский президент.

Александр Лукашенко Валентин Сукало Белоруссия

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